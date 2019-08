Wie viele Sklaven arbeiten für dich? 

Und wie immer in der Wirtschaft: wenn die Nachfrage nach "fair" steigt, würde auch mehr "fair" produziert. Evi Hartmann sieht da einen positiven Trend: "Es gibt inzwischen viele junge, kleine, neue Mode-Label und Start-ups, die ökologisch und sozial nachhaltig produzieren und deren Produkte immer mehr Menschen kaufen."



Fair produzierte Produkte müssen noch nicht einmal teuer sein. Schon mit 50 Cent mehr pro T-shirt wäre Arbeiterinnen in Bangladesch geholfen (ZDF). Und Menschenrechtler Bales erzählt in seinem TED Talk, wie eine Indische Familie mit 150 Dollar aus Sklaverei und Armut geholt worden konnte."

Doch die Verantwortung für fairen Handel liegt nicht nur bei den Kundinnen und Kunden, sondern auch der Politik.

Damit wir an unserem Wirtschaftssystem teilnehmen können, ohne uns zu Sklavenhaltern zu machen oder Experten in Produktionsketten werden zu müssen, muss die Politik Regeln schaffen, die nicht nur auf Profitstreben, sondern auch gemeinsamen Wertvorstellungen beruhen. Dazu zählt auch der Wert, dass Menschen frei von Ausbeutung und Zwang arbeiten und leben sollten - ein Wert, der von den meisten Deutschen wohl uneingeschränkt geteilt wird.

Gerade Industrienationen haben in diesem Prozess großen Einfluss.

Sie können beispielsweise Gesetze verabschieden, die Unternehmen dazu zwingen, die Einhaltung der Menschenrechte auf allen Ebenen der Lieferkette zu beweisen. Das könnte uns Konsumenten davor bewahren, Sklavenprodukte überhaupt in die Hände zu bekommen. In Großbritannien und Frankreich gibt es solche Gesetze bereits (Human Rights First), in Deutschland denkt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung derzeit über eine ähnliche Regelung nach (BMZ).

Doch ob und wann es dazu kommt, ist noch völlig offen. Den Aufruf von Staats- und Regierungschefs in der Uno, Zwangsarbeit, Sklaverei und Menschenhandel zu beenden, hat Deutschland noch nicht unterschrieben – im Gegensatz zu Ländern wie den Japan, England, Frankreich oder den USA. (Call to Action)

Und so bleibt, selbst mit durchdachten Kaufentscheidungen, die Antwort auf die Frage "Wie viele Sklaven arbeiten für dich?" für die meisten von uns: Viel zu viele. Am 23. August und an jedem anderen Tag im Jahr.