Weshalb zieht "Open Arms" seine Schiffe von der libyschen Küste ab?

In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Migranten, die an der spanischen Küste ankommen, stark angestiegen. Gemeinsam mit der spanischen Küstenwache will die Hilfsorganisation deshalb auf der Straße von Gibraltar und im Alborán-Meer zwischen Marokko und Spanien Rettungseinsätze ausführen.

"Die intensive Kampagne, NGOs im zentralen Mittelmeer zu kriminalisieren und die Einführung einer unmenschlichen Politik haben nicht nur die Schließung von italienischen und maltesischen Häfen verursacht, sondern auch die Lähmung vieler humanitärer Hilfsorganisationen", schrieben Vertreter von "Open Arms" in einem Statement. Gleichzeitig habe das zu einem Anstieg der ankommenden Migranten südlich von Spanien geführt.