Ich glaube, meine Eltern waren in den Jahren, in denen wir ans Mittelmeer fuhren, besonders stolz, ihren Kindern die Welt zeigen zu können.



Klar: In ihrer Kindheit wären solche Trips unvorstellbar gewesen. Wir Millennials waren die Generation, in deren Kindheit Europa erst zusammenwuchs, die Generation, in der auch die Mittelschicht genug Geld und Urlaubsanspruch zusammenkratzen konnte, um solche Reisen zu unternehmen, die Generation, in der Fliegen langsam vom Luxusgut zum Massenphänomen wurde.

Sie entdeckten mit uns und für uns die Welt – und machten sie uns schön, wie Eltern das eben für ihre Kinder tun. Als ich in einem Jahr aus unerklärlichen Gründen eine furchtbare Angst vor Haien entwickelt hatte, und mich weigerte, schwimmen zu gehen, erklärte meine Mutter kurzerhand, das Mittelmeer sei viel zu klein, es gebe hier gar keine Haie. Für mich reichte diese kleine Lüge, um wieder durch die Wellen zu springen – auch wenn ich viele Jahre später ungefähr so empört war, als habe man mir noch mal den Weihnachtsmann genommen, als ich die Wahrheit herausfand.