In den vergangenen Wochen sind überall in Deutschland Plakate des Bundesinnenministeriums aufgetaucht, die Geflüchtete und Asylbewerber dazu animieren sollen, freiwillig bis zum 31. Dezember zurück in ihre Heimatländer zu reisen. Zur Belohnung soll es unter anderem Wohngeld in für bis zu 12 Monate geben (bento).