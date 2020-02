Ob sein Bruder es auch geschafft hat, weiß Abdi nicht. "Vielleicht ist er tot, vielleicht lebt er noch", sagt der 17-Jährige. Momentan hat er viel zu tun: Schule, Behördenkram, Deutsch lernen. Er muss sich vor allem an sein neues Leben gewöhnen.



Schwarzes Westside-Shirt, Basketball-Kappe, Kopfhörer: Auf den ersten Blick merkt man Abdi nicht an, was er durchgemacht hat. Bis er die Fotos und Videos auf seinem Handy zeigt: Menschen, die sich auf einem hoffnungslos überfüllten Boot zusammenkauern. Männer, die erschöpft in der Wüste sitzen. Ein Junge mit einem Maschinengewehr: Abdi selbst.

Die islamistische Kämpfergruppe Al-Shabaab ("Die Jugend") wollte ihn als Kindersoldaten einsetzen, erzählt er. Sie verübt seit Jahren Anschläge in Ostafrika, entführt Menschen und zwangsrekrutiert Kinder. Kinder wie Abdi, der sagt, Männer von Al-Shabaab hätten ihn und seinen Bruder eines Tages verschleppt und zur Ausbildung zum Krieger gezwungen. Klettern, Gewehr halten, schießen. Nach drei oder vier Monaten gelang es ihm, zu fliehen, zunächst zurück zu seiner Familie. Damals war er 13. Sein Vater riet ihm, das Land zu verlassen; die Kämpfer würden ihn sonst wieder mitnehmen.

Sein Bruder wollte einen anderen Weg nehmen, mehr weiß Abdi nicht.

Damit begann Abdis Flucht nach Europa: über Äthiopien, den Sudan, Libyen, das Mittelmeer. Mehr als zwei Jahre war er unterwegs, erzählt Abdi, allein 10 Monate verbrachte er in einem libyschen Gefängnis. Der Grund: fehlende Ausweispapiere.



Abdi will anderen von seinen Erlebnissen erzählen; deshalb sitzt er in einem großen, abgedunkelten Raum in einem ehemaligen Fabrikgebäude. Es gehört zum Hamburger Thalia-Theater, in dessen Stück "Ankommen" acht unbegleitete minderjährige Geflüchtete ihre Geschichte erzählen: von der Flucht vor Perspektivlosigkeit, Gewalt, Krieg. Davon, wie es ist, neu in Deutschland zu sein. Sie kommen aus Pakistan, Afghanistan, dem Benin – und aus Somalia, so wie Abdi. "Ich will den Menschen mein Gesicht zeigen", sagt er. "Ich will, dass sie wissen, dass viele junge Leute allein hier ankommen und ihre Hilfe brauchen."