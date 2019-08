Queer

Warum Frauen, die Frauen lieben, sich immer noch so oft unsicher fühlen

Mit meinem männlichen Partner könnte ich an jeder Straßenecke Berlins wild rumknutschen. Wir können zusammen nachts durch dunkle Parks gehen, im Club eng tanzen und ich fühle mich absolut sicher. Nicht, weil mein Partner so stark ist und mich beschützt – sondern weil Männer mich in seiner Gesellschaft in Ruhe lassen. Sie respektieren mich, weil ich scheinbar schon einem anderen Mann "gehöre".

Das Gefühl der Sicherheit fällt mir auf, weil ich es auch anders kenne.



Bevor ich meine Ex-Freundin in der Öffentlichkeit geküsst habe, sah ich mich um. Was für Leute sind da? Guckt jemand? Zwei Frauen, die offen zärtlich sind, kriegen oft das Doppelte an Belästigungen ab. Und Frauen, die Frauen lieben, fühlen sich auch heute noch oft unsicher.

Auch mitten in Deutschland, selbst in liberalen Großstädten.

In einer Studie der Lesbenorganisation LesMigras gab ein Drittel der befragten queeren Frauen an, schon einmal von Menschen aus dem engen Umfeld (Freunde, Familie) beschimpft worden zu sein. 65 Prozent seien von Fremden in der Öffentlichkeit beschimpft worden. Ein Fünftel hat schon Gewalt in der Öffentlichkeit erlebt.

Die Macherinnen der Studie schreiben, dass viele Betroffene nicht Anzeige erstatten – sie wollen sich nicht vor der Polizei outen. In der polizeilichen Kriminalstatistik tauchen diese Fälle dann nicht auf.

Wer also glaubt, in Deutschland könne man lieben, wen man will, ist wahrscheinlich hetero.

Schon bevor ich eine Frau date, überlege ich gut, wo. Der Klassiker geht nämlich so: Ich sitze mit meinem Date in einer Bar. Wir unterhalten uns angeregt, sehen uns tief in die Augen, meine Hand liegt auf ihrem Oberschenkel. Und keine zehn Minuten später zieht ein Typ seinen Barhocker zu uns und klinkt sich ins Gespräch ein.

Einmal saß ich eng umschlungen mit einer Frau auf einem Sofa – und zwei Männer setzten sich links und rechts neben uns, um uns jeweils penetrant anzuflirten. Wären wir hetero, egal ob ein Paar oder nur Freunde, die Szene wäre unvorstellbar.