Klagen gegen Asylentscheidungen

So wie Hasan geht es in Deutschland vielen Asylbewerberinnen und -bewerbern: Hunderttausende Klagen sammeln sich in den Verwaltungsgerichten, 2017 lag die Klagequote bei fast 50 Prozent – das heißt, fast jeder abgelehnte Asylbewerber klagte gegen die Entscheidung (BAMF).