Wir wollten von Abu Hisam wissen: Warum schickt er Menschen auf die vielleicht tödliche Reise? Und wie vereinbart er das mit seinem Gewissen?

"Wenn andere sagen, ich sei ein schlechter Mensch, dann haben sie keine Ahnung. Was soll schlimm an meiner Arbeit sein? Ich zwinge niemanden, mit mir Deals abzuschließen. Ich zwinge auch niemanden, sich in ein Boot zu setzen. Wer nach Europa will, macht das auf sein eigenes Risiko.

Alles was ich tue, ist ihnen dabei zu helfen: Ich bin hier in Izmir, einer Küstenstadt in der Türkei. Ich beschaffe die Boote, Benzin für den Motor und sage ihnen, wann sie wo sein müssen, um aufs Meer zu kommen. Ich selbst bin dabei nie mit am Strand."