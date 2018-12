Musik

Die Toten Hosen brechen in ein Freibad ein, Anzeige ist raus

Diese Schlingel!

Es war heiß dieses Wochenende. (Wie heiß es wirklich war, zeigen diese Tweets.) Wer kann den Toten Hosen also vorwerfen, dass sie sich nach einem Konzert am vergangenen Samstag in Dresden erst einmal abkühlen wollten und in ein nahe gelegenes Freibad einbrachen? Normalerweise wird man dabei nicht erwischt, freut sich kurz und das war's.