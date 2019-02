25 Leute treiben das Collegium Academicum voran. Es soll eine Insel werden im Meer des Mietenwahnsinns.

Eine Idee, die wie ein Fenster in eine bessere Welt funktionieren soll: raus aus dem Mietwucher, per Kredit rein in ein eigenes Wohnheim, in dem nur zählt, was die Bewohnerinnen und Bewohner selbst wollen.

"Wir wollen ein Ort sein, an dem Menschen merken, dass Wohnraum mehr sein kann als ein Renditeobjekt", sagt Ina. Also haben sie Pläne geschmiedet. Einer davon: Die Zimmer sollen sich auf sieben Quadratmeter verkleinern oder auf 21 Quadratmeter vergrößern lassen. Das Versetzen der Holzwand soll ohne großen Aufwand möglich sein; so entsteht genau so viel Raum für Küche und Wohnzimmer, wie die WG es gerade für richtig hält. Im Altbau sollen nach einer Restauration Schulabgänger einziehen, die sich in einem Orientierungsjahr aufs Studium vorbereiten.