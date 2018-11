Gerechtigkeit

Ein bisschen grüner, aber sonst fast alles wie früher: Der Koalitionsvertrag in Bayern im bento-Check

Vier Themen und was CSU und Freie Wähler darin vorhaben

Die neue Landesregierung in Bayern steht: Drei Wochen nach der Wahl haben CSU und Freie Wähler am Montagmorgen den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Am Dienstag soll Markus Söder zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Nach fünf Jahren Alleinregierung muss die CSU nun wieder Kompromisse eingehen – doch was bedeutet die Koalition mit den Freien Wählern für junge Leute in Bayern? Kann Markus Söder trotz der CSU-Klatsche bei den Wahlen einfach so weiterregieren?

Wir haben uns den Koalitionsvertrag mit Blick auf einige wichtige Themen angesehen.

1 Umweltschutz

Mit 17,5 Prozent der Stimmen sind die Grünen zweitstärkste Kraft geworden. An der Regierung sind sie nicht, trotzdem haben CSU und Freie Wähler offenbar erkannt, dass den Wählerinnen und Wählern die Kernthemen der Partei wichtig sind.

Deshalb wollen CSU und Freie Wähler dem Klimaschutz jetzt Verfassungsrang geben und ein Bayerisches Klimaschutzgesetz mit konkreten CO2-Zielen schaffen. So soll der Pro-Kopf-Ausstoß bis 2050 auf weniger als zwei Tonnen im Jahr gesenkt werden. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 lag der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 in Deutschland bei knapp acht Tonnen (Statista).