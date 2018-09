Wer ist Michel Abdollahi?

Michel Abdollahi ist Conférencier, Performance-Künstler und Journalist. Er ist 37 Jahre alt und lebt seit 32 Jahren in Hamburg. Davor lebte er in Teheran. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Hamburger Landesfachausschusses für Integration.

Man kennt ihr vor allem als Moderator von Poetry Slams, auch im Fernsehen, und als Journalist für das Kulturjournal im NDR. Seine Aktion "Ich bin Muslim, was wollen Sie wissen?", für die er sich mit einem Schild, mit eben diesem Satz, in Hamburgs Straßen gestellt und Fragen von Bürgern beantwortet hat (YouTube), wurde in den sozialen Medien vielfach geteilt und sorgte für viel Aufsehen.