Guadalupe glaubt, die jungen Frauen aus der Mittelschicht seien der Grund dafür, dass "Ni Una Menos" weltweit so viel Aufsehen erregt hat: "Sie haben ein kulturelles Repertoire, das es ihnen ermöglicht, ihre Inhalte über Landesgrenzen hinweg zu vermitteln." Und sie haben die sozialen Medien auf ihrer Seite: "Ni Una Menos ist so groß geworden, weil die Frauen es geschafft haben, sich zu vernetzen. Das gab es früher so nicht – Frauenproteste dagegen schon."

Für Eli in Argentinien ist Feminismus ein Raum, in dem Menschen geschützt werden, die selbstbestimmt leben möchten – in dem sie nicht verurteilt werden, wenn sie nicht geschminkt oder körperbetont angezogen sind. Blanca in Mexiko hat der Feminismus ihr Studium ermöglicht. Und für indigene Frauen in Bolivien kann Feminismus eine Möglichkeit der Repräsentation sein. Feminismus ist in Lateinamerika so unterschiedlich wie die Realitäten der Frauen, die dort leben.

Und doch bleiben sie vereint in dem, worauf die Gesellschaft sie reduziert: ihre Existenz als Frau.