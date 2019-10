"Du siehst ja nicht so schwarz aus, zumindest checkt bestimmt niemand, dass du "halb" aus Afrika kommst".

Wo fange ich da nur an?

*Afrika ist ein Kontinent.

*Ich komme nirgends "halb" her, sondern aus Koblenz

*Wieso soll ich froh sein, nicht "so schwarz" zu sein!?#metwo