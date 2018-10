Es gibt sie noch, die Situationen in Clubs, wenn Männer versuchen, dir unauffällig über den Po zu streichen. Freundinnen, die dir erzählen, wie sie an einer Frage verzweifeln: Kind oder Karriere? Männer, die eigentlich nur einen Witz machen wollten – aber dabei Brüste erwähnten.

Ein Jahr nach #MeToo habe ich mich gefragt: Haben all die Frauen, die ihre Stimme erhoben haben, all die Berichte über Sexismus, Vergewaltigungen, Macht der Männer, all die Preise für starke Frauen, all die Studien zu Gehaltegefällen nichts gebracht?