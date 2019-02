Future

Dieser Pixar-Kurzfilm zeigt, dass Frauen sich im Job immer noch wie Männer verhalten müssen, um Erfolg zu haben

Aber er zeigt auch, dass es Hoffnung gibt

Purl ist ein rosa Wollknäuel, sie mag Blumen und Stricken. Sie ist die Heldin eines neuen Kurzfilms von Pixar, den das Animationsstudio diese Woche auf Youtube veröffentlicht hat. Und in diesem Film geht es nicht um lebendiges Spielzeug oder verlorene Fische – sondern um ein echtes Erwachsenenproblem: Denn Purl hat einen neuen Job in der Investment-Abteilung der B.R.O. Capital. In dieser Firma ist der Name Programm: Dort arbeiten nur Männer in identischen Anzügen, zwischen den Meetings werden die Sportergebnisse gecheckt und schmutzige Witze erzählt.

Purl passt in diese Welt nicht hinein – ihre Schreibtischdeko wird kritisch beäugt, ihre Vorschläge im Meeting ignoriert und über ihre Witze lacht niemand. Damit thematisiert der Kurzfilm eine Situation, in der sich viele Frauen im Berufsleben wiederfinden: Eine Arbeitswelt, in der "Erfolg" männlich besetzt ist. Je weiter man in der Karriereleiter nach oben klettert, desto schlimmer wird es – denn spätestens die Führungsebenen sind dann Männer-Territorium. (SPIEGEL ONLINE)

Hier der komplette Kurzfilm "Purl":