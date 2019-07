Alle drei arbeiteten vergangene Woche auf dem Festival als Security-Kräfte. So erinnert sich Hamudi, 31. Als er den beiden Männern später auf dem Ferropolis-Gelände am Rande eines gefluteten Tagebaus, nördlich von Leipzig, erneut begegnete, hätten sie ihn wieder beschimpft und gedroht: "Wir pissen euch in die Zelte."

Doch nachdem sich Hamudi und einige seiner Kollegen schließlich über die rassistischen Sprüche bei André H., dem zuständigen Bereichsleiter der Security-Firma Japo, beschwerten, sagte der nach übereinstimmenden Aussagen von Hamudi und Kollegen, dass er die Aufregung nicht verstehen könne. Die Thor-Steinar-Kleidung der mutmaßlich rechten Pöbler trage er selbst auch gerne. Sie sei unpolitisch. Und die Sache sei doch wohl eher eine Privatangelegenheit.