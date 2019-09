Meine Familie ist nicht besonders außergewöhnlich. Trotzdem will ich von ihr erzählen, denn mein Zuhause ist wie eine Frühlingsrolle.



Wie bei Frühlingsrollen denken andere an Asien, wenn sie uns sehen. Mich lassen Frühlingsrollen an Sonntage denken, an denen meine Mutter schon morgens frische Zutaten schneidet, sie in einer großen Schüssel zu einer Masse knetet und in Reispapier gerollt in der Pfanne brutzeln lässt. So lange bis sie außen goldbraun-knusprig und innen weich-warm sind. Die Gerüche und Geschmäcker sind wie eine Umarmung.