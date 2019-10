Einer, der nach eigenen Angaben "komplett ausgerastet" ist, ist ein Sponsor von Inscope. Matthias Clemens, Chef des Sportnahrungsherstellers Zec+, erzählt in einem Video, dass er nicht in die Aktion eingeweiht gewesen sei. Wäre das Video echt gewesen, hätte er Inscope rausgeworfen, sagt er. "Wir lieben alle Tiere. Ich hab diesen Babydelfin gesehen, mein Herz ist gestorben." Erst ein Anruf bei Inscope und der Hinweis darauf, dass die Aktion nicht echt und für den guten Zweck sei, habe ihn beruhigen können.

Zum Schluss sagt er an Inscope und seine Crew gerichtet: "Dafür nächstes Mal Steak auf euren Nacken, für den Schrecken."

Warum ist das Steak von der Kuh okay, das vom Delfin aber ein Kündigungsgrund? "Es gibt eine Vorstellung davon, was richtiges und was falsches Essen ist", sagt Eva-Maria Endres. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und hat unter anderem zur Rolle von Ernährung in sozialen Medien geforscht. Diese Standards seien kulturell gewachsen: "Das hat nichts mit Logik zu tun". In anderen Kulturen ist es zum Beispiel normal, Hunde oder Insekten zu essen.