Meera Leilani Zaremba, 27, ist Verfechterin so eines Grundeinkommens. Sie hat Politische Soziologie an der London School of Economics und Sozialwissenschaften in Düsseldorf studiert und engagiert sich im Vorstand von "Mein Grundeinkommen".

Das Team forscht, stößt Debatten an und will noch mehr Leute zum Mitmachen bewegen. Außerdem verlosen sie ein Grundeinkommen. Ihre Vision: Eine Gesellschaft, die sich für alle gut anfühlt.