Zwei Stundenten aus den USA haben McDonalds einen Streich gespielt – und werden jetzt auch noch dafür belohnt.

Wie kam es dazu?

Jevh und Christian aus Houston, Texas haben ein Poster von sich einer McDonalds-Filiale aufgehängt – und zwei Monate lang hat es niemand gemerkt.

Erst als die beiden mit ihrem Streich an die Öffentlichkeit gingen, fiel auf, dass das Bild an der Wand gar von McDonlds-Werbung ist. (bento)



Dafür haben die beiden keine Kosten und Mühen gescheut.

Sie stellten ein typisches Stockfoto mit Burger und Pommes in der Hand nach, bearbeiteten es so, dass es zu den anderen Bildern in der Filiale passte, ließen es drucken und hängten es schließlich heimlich auf. Um nicht aufzufallen, verkleidete sich Jevh sogar als McDonalds-Mitarbeiter.