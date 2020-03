Tech

In einer halben Stunde von Berlin nach München?

Das Hyperloop-Projekt soll nach Deutschland kommen.

Konkret hat die Lufthansa Interesse an dem Projekt. Es gebe derzeit Gespräche zwischen dem Flugunternehmen und dem Hyperloop-Team von US-Tech-Visionär Elon Musk, berichtete die "Bild". Kommt der Zug, würde Zugreisen in Deutschland sehr viel schneller gehen.

Von vorn: Was genau ist Hyperloop?

Ein Hochgeschwindigkeitszug, der sich in Druckröhren mit Geschwindigkeiten bis zu 1200 Stundenkilometern bewegt. Derzeit gibt es ihn noch nicht, aber die erste Transportkapsel ist in Arbeit (The Verge). Erdacht wurde die Idee von Elon Musk.