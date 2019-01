Die Frage muss also nicht lauten "Überlebt die EU den Brexit?", sondern "Was tun wir, damit Europäerinnen und Europäer wieder an die EU glauben können?" Wir müssen klären, wie man die hohe Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern angehen kann, wie wir zu menschenrechtlichen Standards in allen Mitgliedstaaten zurück kehren, was wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern beim Klimaschutz erreichen wollen.

Um solche Fragen zu diskutieren, braucht Maybritt Illner aber junge Politikerinnen und Politiker, zum Beispiel diejenigen, die für die anstehende Europawahl kandidieren. Zwar wehren sich die Parteien gegen all zu viel Nachwuchs auf ihren Europalisten. Aber es gibt ihn. Und der Nachwuchs kann debattieren, allemal besser als die graue Illner-Runde.