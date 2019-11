Auch H&M feiert den Mauerfall – mit einer eigenen Kollektion. Auf den Shirts und Sweaters steht "Neunzehnhundert89" oder "East + West – when two became one", Palina Rojinski bewirbt die Teile. Die Erlöse sollen gemeinnützigen Organisationen zugute kommen. (Fashionunited)

Mauer-Maskottchen David Hasselhoff veröffentlicht zum Jubiläum ein Hörbuch, in dem er in einer fiktiven Geschichte erzählt, wie er als popsingender US-Geheimagent in Berlin mitmischte. Und klar, er geht auch wieder auf Tour. "Are you looking for freedom?", fragt er im Tour-Trailer in die Kamera – und stimmt seine berühmte Hymne an.