Natürlich lehnen nicht alle Politiker den Klimastreik ab, manche unterstützten die Jugendlichen aktiv.

Doch einer geht nun besonders weit: Martin Sonneborn stellt einfach Entschuldigungsschreiben für die Jugendlichen aus.

Denn die Schülerinnen und Schüler gehen immer freitags auf die Straße – zu einer Zeit, in der sie eigentlich in der Schule sitzen müssten. Die Idee dahinter: Wenn wir nicht schwänzen, nimmt uns keiner wahr.

Martin Sonneborn sitzt für die Satirepartei "Die Partei" im EU-Parlament. Und mischt sich gerne mal in aktuelle Debatten ein – halb mit Augenzwinkern, halb mit ernstem Hintergrund. Am Dienstag hat er auf Twitter ein vorgefertigtes Schreiben veröffentlicht, das jeder verwenden könne, der am Klimastreik teilnehmen will. Und dafür eine Ausrede braucht: