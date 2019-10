Future

Eine Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns – ein Anfang, noch nicht das Ziel

Den Titel als eine der einflussreichsten Frauen in der Wirtschaft hatte sie bereits – dieser Einfluss wird jetzt noch größer. Jennifer Morgan, 48, bildet zusammen mit Christian Klein, 39, das Vorstandsduo beim Softwarehersteller SAP. Im Oktober des Jahres 2019, endlich. Damit ist Morgan die erste Frau in dieser Rolle bei einem Dax-Unternehmen.

Zwar hat Morgan den Chefinnenposten nicht alleine inne, sie ist gleichberechtigt mit einem jungen Mann. Und Gleichberechtigung ist doch schließlich das, wofür nicht nur Feministinnen und Karrierefrauen seit Jahren kämpfen. Diese Doppelspitze könnte das Modell der Zukunft sein.



Sind Frauen und Männer, die sich mehr weibliche Vorbilder wünschen, endlich am Ziel angekommen?

Nein, in den Führungsetagen sieht es immer noch schlecht aus. Allein bei börsennotierten Unternehmen in Deutschland sitzen zwar so viele Frauen wie nie in den Vorständen, aber Männer haben überwiegend das Sagen. Im ersten Halbjahr 2019 gab es 61 Topmanagerinnen in den 160 Unternehmen der drei Börsenindizes Dax, MDax und SDax. Und wie viele Männer? Mehr als zehnmal so viele. (Manager Magazin)

Man könnte über die SAP-Entscheidung jubeln. Angebrachter aber ist der Frust darüber, dass es so langsam vorangeht.



Berechnungen zeigen, dass es bis zur Mitte des Jahrhunderts dauern wird, bis in den Vorstandgremien eine 50:50-Verteilung erreicht sein könnte und unsere Töchter Chefinnen sein werden (Manager Magazin). Warum dauert es so lange?



Der erste Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit liegt ja meist in der Erkenntnis des Missstandes – und der ist doch nun schon hinlänglich bekannt. Seit Jahren.

Viele Konzerne und selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten sich lange gegen eine Frauenquote gesperrt. Es sollte freiwillig funktionieren, tat es aber nicht. Vier Jahre hat es nun seit der Einführung gedauert, bis der Frauenanteil in Aufsichtsräten über 30 Prozent gestiegen ist und dem ersten Vorstand eines Dax-Konzerns eine Frau vorsteht. (Tagesspiegel)

Die Quote gilt allein für börsennotierte und mitbestimmungspflichtige, mindestens 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter große Unternehmen. Wenig überraschend also, dass Frauen in kleineren Konzernen im Schnitt deutlich seltener in Führungspositionen vertreten sind. Ohne Gesetz klappt's wohl nicht.