Spielstraßen, sanierte Fassaden, Buchsbaum, an diesem Ort lässt sich eine Geschichte erzählen über den Kampf gegen die Benachteiligung von Frauen.

In Sulzbach bei Saarbrücken zeigen die Fensterläden an, wo Marlies Krämer wohnt. Das einzige Haus, an dem welche hängen, ist ihres.

Was viel über die Frau aussagt, die in Deutschland für konsequenten Feminismus steht. "Als wir einzogen, wollten sie, dass die Häuser in der Straße gleich aussehen. Ich hab gesagt: Nix. Fensterläden dranlassen. Die sind mein Stolz", sagt Krämer.