Food

Das Ende ist nah: Ein Supermarkt verkauft Nutella im 3-Kilo-Eimer

Es gibt Menschen, die können den Tag nicht ohne Nuss-Nougat-Creme beginnen. Und es gibt Menschen, die die Zuckerpaste für einen Albtraum halten.

Und es gibt Thomas Skiba. Der leitet einen Supermarkt in Örtchen Neukirchen-Vluyn in NRW – und hat nun etwas ins Sortiment genommen, was Liebhaber wie Hasser beschäftigt.

In einer Sonderaktion bietet der Supermarkt 3-Kilo-Eimer voll mit Nutella an.