Doch das Politikverständnis, das er bei Markus Lanz offenbarte, könnte ihm dabei noch zum Verhängnis werden. Luisa Neubauer, der immer wieder Beliebigkeit nachgesagt wurde, machte von Beginn an klar, dass sie Merz an dem messen will, was er aktuell bewirken kann – und nicht daran, was er vor zwei Jahrzehnten oder in einem Jahr einmal erreicht haben könnte.

"Niemand kann Ihnen Klimafreundlichkeit attestieren – außer den blanken Zahlen", sagte sie irgendwann zu Merz' schwarz-grünen Regierungsplänen. Schon davor hatte sie ihm vernichtend attestiert, "mandatspolitisch gesehen" zurzeit ja in Wahrheit "absolut gar nichts" zu sein. Es war ein brutaler Satz, der aber vielleicht vor allem deshalb aufrüttelte, weil er, anders als viele andere Sätze bei "Markus Lanz", im Kern stimmt.