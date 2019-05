Klaiber glaubt, dass es vielen jungen Christen so geht. In ihrem Leben hat sie bislang in fünf Städten gelebt. Im Vergleich zu ihren Freunden ist das nicht mal viel. Derzeit wohnt sie in Wien, meistens. Für das klassische Konzept der katholischen Kirche sei das jedoch zu viel. An einem Ort wohnen, sonntags zur Kirche gehen, irgendwann heiraten, auf den Pfarrer hören – auch für gläubige junge Menschen ist das meist kein Konzept mehr.