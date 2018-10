Wie gehen die Russen vor?

Wie gut das funktioniert, zeigt das "Manspreading"-Video. Viral ging es vor allem, weil "In The Now" es verbreitet hat. Das Unternehmen gehört laut "EU versus Disinformation" und dem Digital Forensic Research Lab des Atlantic Councils zu "RT". Das ist ein russischer Staatssender, der immer wieder russische Propaganda verbreitet. Für die Zuschauer ist diese Verbindung nicht ersichtlich. Die Videos werden direkt auf Facebook oder Instagram veröffentlicht. Also dort, wo die meisten jungen Leute viel ihrer Online-Zeit verbringen.

Die Videos sind zum großen Teil einfach unterhaltsam: süße Tiere, virale Szenen. Nur ab und zu wird es politisch. Dann aber liegen die Videos erstaunlich oft auf Kreml-Linie. Es geht eher nicht darum, Russland in einem besonders guten Licht dastehen zu lassen. Stattdessen wird unter den Bürgern in der EU und in den USA Zwietracht gesät.

Genau das erklären die "EU Mythbusters" in ihrem Artikel zum "Manspreading"-Video. Ihr Fazit: "In The Now" habe zwar darauf hingewiesen, dass das Video eventuell gestellt sein könnte. Verbreitet und auf Englisch untertitelt habe das Unternehmen es trotzdem. Die Strategie, welche die EU-Mythenjäger "In The Now" unterstellen, sei aufgegangen. Unter dem Video finden sich viele wütende Kommentare. Menschen beschweren sich über allzu aggressive Feministinnen. Ein oft gelikter Kommentar ist dieser hier: