Später entdecke ich im Bahnhof eine weiße Linie auf dem Boden. Ich laufe ein paar Mal daran entlang. Es herrscht Trubel, viele Reisende hetzen zu ihren Zügen. Wieder richte ich mich auf und trete den Menschen entgegen. Ein Mann streift etwas zu langsam an mir vorbei und streichelt mich. Ich glaube, er hat "Miau" gesagt. Mein Versuch, mir selbst Raum zu verschaffen, hat er offensichtlich als Flirtversuch gedeutet. Ihh!

Als ich einer älteren Frau wenig später versehentlich den Weg abschneide, rufe ich ihr sofort ein "Entschuldigung" hinterher. Keiner der Männer, mit denen ich zusammen gestoßen bin, hat das getan.

Nach 60 Minuten hatte ich deutlich zu viel Körperkontakt mit Fremden. Und ich habe bemerkt: Wenn ich mich nicht explizit darauf konzentriere, schlängel ich mich automatisch an den Menschen vorbei. Genauso wie fast alle Frauen heute. Warum ist das so? Und was sagt das aus?

Es zeigt: Bis heute machen Frauen Platz. Automatisch.

Meist sind wir so erzogen worden. Es gilt in der Gesellschaft als höflich, auf die Mitmenschen zu achten – und ihnen nicht vor die Füße zu laufen. Das dachte ich zumindest immer. Aber ich bin eine Frau und als solche erzogen worden.

Wird Männern etwas anderes beigebracht?

Denn sie merken wahrscheinlich nicht einmal, was sie tun – wer steht schon an normalen Tagen auf und denkt "Heute mach ich keinen Platz!". Sie sind es einfach nicht anders gewohnt.

Mein kleines Gefühl des Triumphes am Anfang, mein Moses-teilt-das-Wasser-Moment - das ist für diese Männer einfach Normalität.

Jetzt kann man daraus schließen, das Frauen mehr sein sollten wie Männer: Ihren Raum einfordern, auf den eigenen Weg beharren, sich nicht verdrängen lassen. Und zu einem gewissen Teil wäre das bestimmt gut.

Aber eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Ganz ehrlich, nach diesem Tag habe ich das Gefühl, unsere Bürgersteige und Shoppincenter wären schöner, wenn sich alle ein bisschen mehr so verhalten würden, wie es sich gehört – und sich gegenseitig ausweichen.

Jeder ein bisschen, Stück für Stück.