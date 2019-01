Was ist passiert?

Am 22. Dezember hatte das Schiff "Sea Watch 3" 33 Personen in internationalen Gewässern nördlich der libyschen Küste aufgenommen. Italien, Malta und Spanien verwehrten jedoch bislang die Einfahrt in einen Hafen. Ein Schiff der deutschen Organisation "Sea-Eye" hatte am Samstag weitere 17 in Seenot geratene Geflüchtete gerettet.

Nach Tagen des Sturms litten die meisten der Geretteten unter Seekrankheit, zudem sollte sich die Wetterlage nochmals verschlechtern. Aufgrund der Situation an Bord lasse man die Schiffe in die Gewässer des Landes einfahren, erklärte die maltesische Marine. (Tagesschau)