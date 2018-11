Ein Abschiebeversuch war bereits gescheitert, weil sich die Familie dagegen zur Wehr setzte. Der Vater kam daraufhin ins Abschiebegefängnis nach Ingelheim, wo er auch jetzt noch inhaftiert ist. Die junge Mutter wurde in die benachbarte Flüchtlingsunterkunft gebracht, bevor sie ins Krankenhaus kam.

Was waren die Reaktionen?

Der Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz äußerte sich "empört, dass es zu einer solchen überfallartigen Szene durch Uniformierte in einem Krankenhaus kam". Eine nächtliche Abschiebung aus einer Klinik sei "ein Tabubruch, der sich nicht wiederholen darf", hieß es in einem von zwölf Organisationen unterzeichneten offenen Brief.