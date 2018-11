Ich will trotzdem wissen, was dahinter steckt und zunächst lässt mich die Webseite zu den Männertagen hoffen, dass hier aufgeklärt werden soll. Offenbar hat Mediamarkt eine Studie in Auftrag gegeben, bei der herauskommt: Ja, auch wir Männer haben Gefühle. Überraschung.

Darin geben zwei von drei Männern an, Stimmungsschwankungen zu haben, sich mehr als einmal im Monat reizbar oder antriebslos zu fühlen. Nur 24 Prozent der Partnerinnen seien verständnisvoll, wenn ihr Partner sich so fühle. Man könnte sich hier natürlich die Frage stellen, warum sich so viele Männer so oft negativ fühlen und die Gesellschaft wenig Verständnis zeigt. Schließlich bekommen Männer noch immer oft zu hören: "Stell dich nicht so an", "Männer weinen nicht", "Sei kein Mädchen".