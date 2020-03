Als wir in diesem Jahr zusammensaßen, um über den Frauentag zu sprechen, drehte sich die Diskussion vor allem um einen Punkt: Dass der Kampf für mehr Geschlechtergerechtigkeit fast ausschließlich von Frauen, Intersexuellen, Trans*- und nichtbinären Menschen geführt wird. Auch in der Berichterstattung. Redakteurinnen schilderten, dass Sonderhefte oder Themenspeziale zum Frauentag in anderen Redaktionen hauptsächlich von Frauen produziert wurden. Und im Redaktionsalltag bedeutete das häufig Mehrarbeit, mal wieder für die Frauen.