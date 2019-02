Und dann sind da noch die sogenannten Babyboomer, also die Generation, die jetzt bald in Rente gehen wird. Die sind selbst sehr viele, haben aber eher wenig Kinder bekommen. Die Generationen danach, auch unsere, wurden kleiner. Die Älteren bilden eine viel größere Lobby als die Jungen, sie sind für Politiker viel interessanter. Sie kommen öfter vor, in der Politik, in der Wirtschaft, in den Medien. Das ist zwar immer so, aber durch die aktuellen Größenverhältnisse der Generationen wird dieser Effekt verstärkt.

bento: Vor knapp einem Jahr hat bento #diesejungenleute mit einem Artikel über den Umgang mit Kevin Kühnert ausgelöst. Viele junge Politikerinnen und Politiker haben auf unseren Aufruf hin geschildert, was es bedeutet, als junger Mensch in die Politik zu gehen. Für dein Buch hast du mit vielen von ihnen gesprochen. Was glaubst du, warum werden sie nicht ernst genommen?

Madeleine Hofmann: Leider ist es wohl auch eine Grundeinstellung: Den Jungen fehle es an Erfahrung, heißt es oft. Die Generation wird massiv unterschätzt. Gerade ältere Männer sind irritiert, wenn junge Frauen eine Meinung äußern. Die haben sich oft jahrzehntelang in denselben Zirkeln bewegt, das sind die gar nicht gewohnt.