Macaulay Culkin hatte in der Komödie von 1990 den Jungen Kevin gespielt, der von seinen Eltern über Weihnachten daheim vergessen wird – und das Haus gegen Einbrecher verteidigen muss. 1992 wurde ein Fortsetzung gedreht, in der sich Kevin allein in New York behaupten musste. (bento)

In dem Film traf er in einer Szene auch auf Donald Trump. Der war damals 46 Jahre alt und spielte sich selbst. Dieses Bild hat Macaulay Culkin nun geteilt: