Bei den übrigen Fragen wurde gestritten. Jan Zahradil will vor allem die Mitgliedstaaten stärken und schon gar keine Vereinigten Staaten von Europa. Nicht immer sei eine europäische Lösung die beste Lösung, sagte er. Beim jungen Publikum kam er damit am schlechtesten weg.

Violeta Tomič von der Europäischen Linken gab als Ziel Vollbeschäftigung aus. Weniger sparen, mehr investieren und nicht so viel auf Banken, Konzerne und Lobbyisten hören, schlug sie vor. Wer sozial abgehängt werde, sei empfänglich für Rechtspopulisten. Darauf brauche es eine klare Antwort.

Facebook ohne Freunde

Noch am ehesten einig waren sich Grüne, Liberale und Sozialdemokraten, etwa wenn es um die Regulierung und Besteuerung von Tech-Konzernen wie Facebook oder gemeinsamen Umweltschutz ging. Der europäische Markt sei attraktiv für Firmen in aller Welt, Europa könne hier Standards setzen.

Guy Verhofstadt wetterte am lautesten gegen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der mit Tausenden Content-Moderatoren in Asien bestimmen würde, was Menschen in Europa im Internet zu sehen bekommen und was nicht. Verhofstadt träumt von einem europäischen Facebook, einem europäischen Google. Wie genau regulieren, investieren oder innovieren, blieb dann auf Grund der Zeit vage.

Konkret und kurz sollten die Antworten sein, darauf hatten die Moderatorin und der Moderator hingewiesen. Sie behielten auch die Zeit im Blick. Denn so komplex und erklärungsbedürftig Europa auch sein mag, mehr als 60 Sekunden gab es nicht.

Europafans für Timmermans

Frans Timmermans schaffte es immer wieder, Applaus für konkrete und kurze Statements zu bekommen. Nur ein vereintes Europa könne Donald Trumps Dummheiten beim Klimawandel und Umweltschutz die Stirn bieten. Schließlich plädierte er für eine echte Versöhnung, für einen Schulterschluss mit dem Schwester-Kontinent Afrika. Mit jedem Flüchtling im Mittelmeer ertrinke ein Teil unserer Menschlichkeit, sagt Timmermans. Das saß.