bento: Gehst du mit dem Druck heute anders um als am Anfang?



Luisa: Ich setze meine Prioritäten inzwischen anders. Auch weil ich gemerkt habe: Ich kann nicht Leuten erzählen, was wir für das gute, ökologische Leben tun sollten und dabei selber vergessen, was das gute Leben ist. Manchmal gehe ich nicht zu einer Konferenz, damit ich mit Freunden Kaffee trinken kann. Manche finden das dann krass und sagen: "Total wichtige Leute, total wichtiger Termin!" Aber mein Leben ist auch total wichtig. Man muss vorsichtig sein und auf sich selbst achten, weil man sonst mitgerissen wird.

bento: In unserer Interviewreihe geht es um Radikalität. Du hast die Forderungen von "Fridays for Future" in einem taz-Interview mal als "radikal unradikal" bezeichnet.



Luisa: Wir fordern, dass die Politik sich an das Paris-Abkommen hält. Das sind Minimalforderungen. Für mich wäre es radikal, wenn wir mal einen Schritt weiterdenken würden. Ich würde mir wünschen, dass wir für etwas Innovativeres auf der Straße stehen könnten, als für ein Abkommen, dass von der Regierung verhandelt wurde.



bento: Was wäre eine radikale Maßnahme?

Luisa: Wir schreiben im Buch, dass es nicht reicht, Klimapolitik zu machen, weil die Klimakrise auch eine imperiale, machtpolitische Krise ist. Eine Marktkrise. Wir müssen Kompromissbereitschaft zeigen, wo es angebracht ist. Aber eben nicht an den Punkten, die man nicht mehr verhandeln kann. Zum Beispiel da, wo wir ökologische Grenzen in die Luft jagen.

bento: Glaubst du, dass es ein Potenzial für gewalttätige Klimaproteste gibt?

Luisa: Ich hoffe nicht. Es gab im Vorfeld des Klimastreiks einen Anschlag auf den Berliner S-Bahn-Verkehr. Leute haben gesagt haben, dass wir nicht radikal genug sind – und sie das jetzt selbst in die Hand nehmen. Das fand ich nicht gut. Ich hoffe, dass wir einen friedlichen Umgang mit der Krise finden. Aber die Politik, die gerade gemacht wird, ist tödlich. Die Ignoranz in klimapolitischen Fragen ist – global betrachtet – fast menschenverachtend. Oder vielmehr: menschheitsverachtend. Das lässt Menschen verzweifeln.

bento: Du hast gefordert, dass man Demokratie neu denken muss, weil sie zu langsam ist. Wieviel Revolution braucht die Klimakrise?

Luisa: Oh, volle Kanne! Wir werden die Klimakrise nicht mit der gleichen Logik lösen, in der sie entstanden ist. Ich vermute, dass sich jetzt wieder viele Menschen darüber aufregen werden. Die NZZ hat mich neulich als "wohlstandsverwahrloste Neomarxistin" bezeichnet (lacht). Aber unser Wirtschaftssystem kommt offensichtlich an Grenzen. Lasst uns doch mal kreativ werden: Wirtschaftssysteme wurden entwickelt, um den Wohlstand der Menschen zu mehren. Was können wir machen, damit es wieder um das Wohl der Menschen und Lebewesen geht? Was am Ende rauskommt, welchen Namen wir einem neuen System geben, ist zweitrangig. Dabei würde ich niemals in Frage stellen, dass die treibende Kraft hinter all diesen Veränderungen eine starke Demokratie sein muss.