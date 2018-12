Die Austellung erzählt die Geschichte der britischen Kunst vom 1960 bis heute. Sie ist frei zugänglich und soll die entscheidende Rolle von Frauen in der britischen Kunst in dieser Zeit widerspiegeln. (The Guardian)

Die Idee: Mehr Diversität in der Kunst sichtbar machen.



Maria Balshaw, Direkorin der Tate Britain, hofft, dass die Änderung den meisten Besuchern gar nicht auffällt, weil Künstlerinnen ein zentraler Bestandteil der jüngeren Kunstgeschichte sein sollten. Die Umhängung der Werke sei nur ein Teil des Ausstellungsproramms 2019, bei dem Frauen stärker repräsentiert werden sollen. Es soll auch Einzelaustellungen geben, die nur Werke von Künstlerinnen zeigen.