bento: Ist es nicht absurd, die alle unter einem Begriff sammeln zu wollen? Jemand der zum Studieren aus Ghana kam, hat sicher andere Bedürfnisse als ein Wirtschaftsflüchtling aus Simbabwe.

Jeff: Auf jeden Fall. Aber die Forderungen ähneln sich. Was wir wollen, haben schwarze Aktivistinnen schon vor 40 Jahren gefordert. Sogar zur Kolonialzeit gab es schwarze Menschen in Deutschland, die Gleichberechtigung verlangten.



bento: Viele Forderungen sind aus den USA übernommen. Du kritisierst zum Beispiel institutionelle Diskriminierung in der Bildung. In den USA ist die offensichtlich: Es gibt segregierte Privatschulen und teure Unis. In Deutschland haben Schulen ein Einzugsgebiet und Bildung ist kostenlos.



Jeff: Es geht nicht immer ums Geld. In NRW, wo ich herkomme, wird nach der vierten Klasse entschieden, auf welche weiterführende Schule Kinder kommen. Den Lehrerinnen und Lehrern wird viel Macht gegeben und Studien zeigen immer wieder, dass weiße Lehrerinnen und Lehrer an schwarze und Schülerinnen und Schüler of Color seltener Gymnasialmpfehlungen aussprechen. Das war bei mir auch so.



bento: Du hattest keine Empfehlung?



Jeff: Genau, obwohl ich die Noten hatte. Nur weil meine Mutter – die Arbeiterin ist – Druck machte, hat die Lehrerin ihre Entscheidung revidiert.



bento: Wie sollten wir als Gesellschaft institutionellem Rassismus begegnen? Angenommen eine Grundschullehrerin hat jahrzehntelang schwarzen Kindern die Gymnasialempfehlung verwehrt. Bekommt sie ein Antirassismustraining – oder sollte sie verklagt werden?



Jeff: Ich finde, der Rechtsweg sollte zugänglicher gemacht werden. Aber nicht jede Lehrerin, die unbewusste Vorurteile hat, muss verklagt werden. Die Frage ist: Wenn die Lehrerin das über zehn Jahre macht, ist sie noch qualifiziert für den Job? Das sollte zur Disposition stehen. Mit einem Antirassismusworkshop wäre das aber sicher nicht getan.



bento: Eine weitere Frage zum Umgang mit Rassismus: Noah Becker bekam 7500 Euro von einem AfD-Politiker zugesprochen, der ihn rassistisch beleidigt hatte. Sollte Rassismus Geld kosten?



Jeff: Ich finde es gut, dass dabei eine Geldstrafe rumgekommen ist und dass es gespendet wurde. Weniger dürfte es definitiv nicht sein, es darf gern auch mehr weh tun.



bento: Hätte er sich auch einfach entschuldigen können?



Jeff: Das ist der erste Schritt, oder?



bento: Muss es eine Fehlerkultur für Rassismus geben – oder lieber harte Strafen?



Jeff: Schwierige Frage. Eine Fehlerkultur ist mit viel Schmerz für Betroffene verbunden. Es würde aber guttun, wenn nicht alle gleich diesem deutschen Impuls nachgeben, sich reinzuwaschen. Am Anfang steht die Selbsterkenntnis, dann reden wir darüber, woher die rassistische Einstellung kommt – und wie wir sie abbauen.