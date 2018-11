Wie fortschritlich ist Litauen wirklich in Sachen Gleichberechtigung?

Tatsächlich wurde das Wahlrecht für Frauen in Litauen früher eingeführt als etwa in Deutschland – allerdings nur um 10 Tage! In Deutschland gilt der 12. November 1918 als Geburtstunde des Frauenwahlrechts. (Landeszentrale für politische Bildung BW)

Und obwohl Frauen in Litauen seit 100 Jahren wählen dürfen und mit Dalia Grybauskaitė eine Frau an der Spitze des Staates steht, gibt es immer noch Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern: Nach Angaben der Stadtverwaltung Vilnius verdienen Frauen in Litauen 14 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, und nur 17 Prozent der Frauen sind in leitenden Positionen tätig.