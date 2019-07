Finanziert wird das Projekt vom Berliner Landesverband. Verantwortlich für das Portal ist laut Impressum Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag.

"Linke Gewalttäter agieren praktisch im rechtsfreien Raum", sagt von Storch in einem Video zum Start des Portals. In einem Artikel werden Kevin Kühnert Aussagen zu Enteignungen als "marxistischer Vorstoß" bezeichnet. Und unter der Rubrik "Netzwerke und Geldgeber" findet sich ein Bericht über 45 Millionen Euro an Gebührengeld, die mit "Funk", dem jungen Angeobt von ARD und ZDF, in politische Propaganda gesteckt werde.