Wohl auch deshalb sind linke YouTube-Videos bisher oft eher Auseinandersetzungen mit den Argumenten der Rechten als linksradikale Agitation.



Auch Daniel "Three Arrows" beschäftigt sich in vielen seiner Videos mit rechten Mythen. Für jedes Video recherchiere er drei bis acht Wochen, sagt Daniel. "Was ich in den Videos sage, bleibt womöglich für immer online." Auch wenn sich die Arbeit an mehreren Videos oft überschneidet, ist sein Output damit deutlich geringer als bei unpolitischen Vloggern und Influencern.



Nach der kommerziellen Logik der Plattform ist das ein Nachteil. Warum das unpolitische Umfeld dennoch attraktiv ist, zeigen rechte Aktivisten. Für sie ist Youtube eine seltene Gelegenheit, sich möglichst durchschnittlich und alltagsnah zu zeigen. Nicht umsonst setzt die Szene gezielt auf Unterhaltungsformate.