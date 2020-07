Probleme sind teilweise hausgemacht

Dass es bei den Abrechnungen öfter zu Fehlern kommt, dürfte auch mit den Strukturen von Lieferando zu tun haben. Der heutige Mutterkonzern eroberten den deutschen Markt in den vergangenen Jahren Stück für Stück durch Übernahmen und Zusammenlegungen. Schon der offizielle Name "Just Eat Takeaway" verweist auf ein unübersichtliches Geflecht aus Marken, Unternehmen und Vertragsverhältnissen. In Deutschland tritt heute nur noch Lieferando öffentlich in Erscheinung, doch in den orangenen Jacken stecken oft Mitarbeiter ganz verschiedener Unternehmen. Wer früher bei Foodora war, arbeitet oft noch heute zu einem anderen Stundenlohn in einem anderen Unternehmen als neuer Lieferando-Kurier.

Dazu kommen Tausende Fahrer, die über Lieferando bestelltes Essen ausfahren, aber direkt bei Restaurants beschäftigt sind. Etwa 90 Prozent der über Lieferando getätigten Bestellungen würden so zugestellt, heißt es aus dem Unternehmen. Die vermittelten Fahrer kommen nicht selten im PKW, ihr digital überwiesenes Trinkgeld wird von der Plattform direkt an die Gastronomen überwiesen – und soll von dort an die Mitarbeiter ausgezahlt werden. "Hierbei ist es den Restaurant-Partnern freigestellt, das Trinkgeld direkt an die FahrerInnen auszuzahlen oder unter dem gesamten Personal, inklusive des Küchenpersonals aufzuteilen", heißt es seitens Lieferando.

Wie unübersichtlich diese Verhältnisse sind, zeigt ein Zettel, den die Linken-Politikerin Sonja Neuhaus aus Essen in der vergangenen Woche veröffentlichte und der rasch von Parteifreunden und hunderten Anderen geteilt wurde. "Wir als Pizza-Lieferanten bekommen leider keines", heißt es darin mit vielen Auszufezeichen zum neu eingeführten Online-Trinkgeld. Wer seinen Essenskurier zusätzlich belohnen wolle, solle lieber bar zahlen, so der Aufruf.