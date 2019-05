Aber jetzt mal ehrlich: die ganzen Maßnahmen ändern doch nichts an der Grundsituation. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Parallel nimmt die Chancengerechtigkeit dramatisch ab. Und wir kämpfen dann für ein klein wenig Umverteilung was wir anschließend noch bei der Union gegen eine Asylverschärfung eintauschen müssen. Ihr habt einfach Angst, an die Wurzel des Problems zu gehen. Und wenn Kevin Kühnert einmal ausspricht, dass das System gewisse Ungerechtigkeiten beinhaltet, dann wird er von euch öffentlich vorgeführt.

Ich bin wütend. In unserer Partei gibt es so viele tolle junge Menschen. Personen, die für etwas stehen, die sich tief in Themen eingearbeitet haben und auch wissen, wie man kommuniziert. Wenn ich mir dann deinen Parteivorstand anschaue, dann kommt davon niemand oben in der Partei an. Wir bekommen es nicht mal hin, auch nur eine Person unter 30 in den über 50-köpfigen Parteivorstand zu schicken. Wundert es dich da wirklich, dass die jungen Menschen lieber eine andere Partei wählen?