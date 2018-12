Wie feiert ihr Weihnachten an Bord?

"Momentan ist alles noch ein bisschen von Routine geprägt. Heute Abend wird es aber wahrscheinlich was Besonderes zu essen geben. Und es wird noch ein bisschen dekoriert. Ein bisschen wird also schon noch gefeiert. Aber nicht jeder an Bord feiert Heiligabend. Hier sind immerhin sechs unterschiedliche Nationen an Bord. Einige feiern gar nicht, andere wiederum den 6. Januar."

Wie findet deine Familie deine Entscheidung?

"Ich habe die totale Unterstützung bekommen. Aber sie waren natürlich nicht überglücklich, dass ich nicht da bin. Außerdem haben sie ein bisschen Sorge, was mit mir passiert. Meine Mutter hat echt Respekt vor Wasser und würde wahrscheinlich nicht mit einem Schlauboot aufs offene Meer rausfahren. Ein bisschen stolz sind sie aber auch."