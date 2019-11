Nicht alle seine angegebenen Stationen lassen sich unabhängig überprüfen, einiges jedoch nachrecherchieren. In Deutschland hilft ihm eine Psychologin bei der Verarbeitung seiner Erlebnisse. Sie stuft seine Erzählungen als glaubwürdig ein.

"In Khartum wurde ich von Abu Salams Männern angesprochen. Er ist einer der wichtigsten Schleuser in Nordafrika, viele arbeiten für ihn und schmuggeln Menschen durch die Wüste. Sie sehen, wer Eritreer ist oder Äthopier – wer es bis ans Mittelmeer schaffen will.

Am Anfang waren sie freundlich. 'Du brauchst kein Geld', haben sie gesagt, 'wir kümmern uns um alles'. Aber schon als wir die Lorrys bestiegen, wurde alles anders. Plötzlich hatten sie Waffen dabei und schrien die ganze Zeit. Unsere Leben wurden plötzlich zur Ware.

In Libyen kam ich im Februar 2017 an und wurde neun Monate eingesperrt. Der Ort sah aus wie ein alter Wirtschaftshof, es gab hohe Mauern und Stallungen. Gleich bei der Ankunft mussten wir uns alle in einer langen Reihe aufstellen. Dann sollte jeder die Nummer seiner Angehörigen sagen. Sie haben dann daheim angerufen und unsere Eltern oder Geschwister um Geld erpresst. Wer am Handy war, wurde mit einem Stock geschlagen, damit seine Schreie zu hören waren."

Für Denden habe sein gesamtes Heimatdorf zusammengelegt, sagt er. Einmal hätten sie 4000 Dollar überwiesen, später noch einmal 5000 Dollar.

Die Methode ist in Libyen verbreitet: Menschenrechtler bei "Amnesty International" und "Human Rights Watch" berichten unabhängig voneinander von Fällen, in denen Migranten gefoltert wurden, um in der Heimat Geld zu erpressen.

Denden sagt, er sei die ganzen neun Monate im zentrallibyschen Örtchen Beni Walid untergebracht worden. Zumindest sagten ihm das die Schleuser. Die Stadt selbst bekam er nie zu sehen, den Ort, an dem er untergebracht wurde – er benutzt das arabische Wort für "Festung" – durfte er nicht verlassen. In der Ferne hörte er gelegentlich Bombendetonationen oder Gewehrfeuer.