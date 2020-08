Und überhaupt: Erinnerungen an SS-Freiwilligendivisionen gebe es in allen Ländern, die von den Nazis besetzt worden waren. Niemand habe sich in den Anfangsjahren daran gestört, bis es 1998 ein Attentat auf die Synagoge und die russische Botschaft in Riga gegeben habe. Nun sei das Event politisiert – und auch prorussische Kräfte wollten es für sich einnehmen, um die Letten des Faschismus zu bezichtigen.

"Faschisten sind doch heute die aus dem Osten", sagt der 88-jährige Jānis, der seinen Nachnamen nicht nennt. An seinem Hut hat er einen Anstecker mit der deutschen und lettischen Flagge befestigt, ist aber selbstverständlich nur "zum Zuschauen" an das Freiheitsdenkmal gekommen. Unbewegt sieht er zu, wie lettische Polizisten einen Demonstranten wegtragen, der auf Englisch brüllt: "Ich habe das Recht, gegen Faschismus in Europa zu demonstrieren! Ihr könnt keine Mitglieder der Europäischen Union sein!"

Er trägt ein Schild bei sich, das SS-Soldaten zeigt, die ihre Gewehre auf Zivilisten richten – darunter steht "Freiheitskämpfer bei der Arbeit". Der Mann schreit auf, irgendwann kommen russische Worte aus seinem Mund. Später ist in der Zeitung zu lesen, dass noch eine weitere Person festgenommen wurde.